Школьница в Курской области привела в военкомат 30 призывников

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21.10.2020, 20:48, Новости дня

В Курской области 17-летняя школьница звонила в дверь призывникам, те с радостью открывали, а она вручала им повестки. Таким образом девушка привела в военкомат 30 новобранцев.

Школьница в этот осенний призыв, который стартовал 1 октября, решила поработать «волонтером» в военкомате. Девушка учится в лицее Курска, но повестки разносила в городе атомщиков Курчатове – туда она приезжает на выходные, навестить бабушку. Отмечается, что все, кому школьница вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт. За отличные результаты волонтера наградили грамотой, передает «Комсомольская правда».

Девушка сообщила, что с уважением относится к юношам, которые несут службу в армии. В курском военкомате говорят, что практика себя оправдала и не исключено, что ее продолжат.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что почти 130 тыс. человек пополнят ряды Вооруженных сил РФ в ходе осеннего призыва.

В июле Минобороны сообщало, что несмотря на ситуацию с коронавирусом, в РФ успешно завершена призывная кампания на военную службу, на военную службу были отправлены 135 тыс. новобранцев.



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