 

Компания Apple зарабатывает до 12 млрд долларов за счет поисковика Google

21.10.2020, 20:40, Новости дня

Как сообщает Bloomberg, только за эксклюзивный статус поиска в Google компания Apple получает от последнего 12 млрд американских долларов.

По информации агентства, данное число стало известно в результате расследования, которое проводит сейчас американский минюст. Фемида заинтересовалась прибылями интернет-монополиста. Оказалось, что огромные средства он зарабатывает за счет злоупотребления своим положением на рынке.

Сделка с Apple считается самой крупной. Но если «яблочная» компания получает комиссионных на 12 млрд долларов, то мы можем себе представить, сколько зарабатывает сам поисковик. Незаконность бизнеса состоит в том, что пользователи вынуждены обращаться к нему в результате автоматических перенаправлений запросов.



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