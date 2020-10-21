 

Компания Xiaomi выпустила новую телеприставку Mi Box 4S

21.10.2020, 20:40, Новости дня

Компания Xiaomi вывела на рынок новую телевизионную приставку модели Mi Box 4S с поддержкой качества изображения 4К. Как сообщает разработчик, данный девайс уже можно приобрести в Китае, но вскоре он станет доступен покупателям и в других странах.

Цена устройства невелика – всего-то эквивалент 43 долларов США. Внутри установлен чипсет Amlogic с четырьмя ядрами. Объем внутреннего накопителя памяти – 8 Гб, оперативная память составляет 2 Гб.

Среди преимуществ эксперты отмечают наличие двухдиапазонного Wi-Fi, благодаря чему гарантировано получение стабильного сигнала при беспроводном соединении. Также обеспечена поддержка модуля Bluetooth 4.1. Управление приставкой можно осуществлять голосом или при помощи обычного пульта.



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