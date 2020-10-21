Простой и скромный Герой труда Никита – Личное мнение

21.10.2020, 20:30, Разное

Если протопоп Смирнов лежит в гробу сегодня, то у моего любимого Никиты Сергеевича Михалкова, напротив, праздник — стукнуло 75, и он живой!

Ну, а чего? Юбилей. Не каждый проживёт столько. А Михалков бодр, румян и ещё лет 20 легко проскачет.



Фото: Соцсети

Именным указом Путина Никита Сергеевич награждён званием Героя Труда и золотой звездой к нему.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу – кинорежиссеру, общественному деятелю», — говорится в Указе.

Орденов у Михалкова — полна грудь. И за заслуги перед Отечеством его награждали полным кавалером, и, насколько помню, джип с мигалкой от Министерства обороны выписывали.

Негоже, мол, кавалеру, стоять в пробках. Не пехотинец, чай. Скакать надо, вдруг не успеет снять очередной эпохальный кинец и в ресторане откушать.

Ну, а чего вы скалитесь, смерды? Кушать барину тоже надо.

И вот теперь — высшая геройская награда для гражданина России. За особые заслуги, плодотворную работу — так, а вот тут стоп.

Лично я вижу самоотверженный труд немного иначе — в забое шахты, на атомной станции, у сталелитейной печи, у школьной доски перед классом детей, зачатых под трансляцию из публичного дома 2.

Сидеть важным гоголем на режиссёрском стуле, как по мне, так — удовольствие, а не работа. Не то, что не самоотверженный труд, а вовсе и не труд даже — человек реализует свои творческие планы в своё удовольствие.

Звание Героя за режиссёрство? Серьёзно? Это как за хороший ужин тебе ещё и приплатят. Не ты делишься налогами со своих фильмов, а тебе официант приносит денег, что соизволил у них отужинать — нонсенс, несуразица, нелепица прям какая-то!

Какая польза от Михалкова стране? В чём — самоотверженный труд, достойный сравнения с подвигом?

Повторю в сотый раз, что лично я люблю Михалкова. На кота похож, который поел сметаны и шляпа у него белая. Но точно так же, даже чуть сильнее, я люблю Джона Сноу — что, и ему звание Героя труда, может, дать к юбилею победы над белыми ходоками? Или Бузовой — за тяжкий труд по строительству отношений на лобковом месте?

Не понимаю. А вы врубились, за что Никите медаль? Может, за усы красивые дали? Или за шляпу?