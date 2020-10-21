 

В гостях у Кэти Перри и Орландо Блума: экскурсия по их новому особняку в Монтесито с видом на океан

21.10.2020, 20:20, Разное

В последних числах августа на свет появилась Дейзи Дав Блум – дочь звезды “Властелина колец” и “Пиратов Карибского моря” Орландо Блума и певицы Кэти Перри. Ее родители решили, что девочка с пеленок должна жить в прекрасных условиях, а потому поменяли свой роскошный особняк на еще более роскошный в престижном районе Калифорнии – Монтесито. Стало известно, что Кэти и Орландо приобрели дом с видом на Тихий океан за 14,2 миллионов долларов. Ранее он принадлежал бывшему главному исполнительному директору Duracell и Chrysler Роберту Киддеру – он владел недвижимостью в течение 20 лет.  

Площадь всего участка составляет 17 гектар. Чтобы подъехать к дому, гостям нужно сначала проехать по длинной проездной дорожке, по бокам которой высажены величественные дубы. Точное количество спален и ванных комнат в особняке на сайте агентства не указано, лишь отмечено, что “даже в домике у бассейна имеется два спальни и две ванных комнаты”. На территории расположен бассейн с фонтаном, просторная лужайка, где можно будет устраивать семейные торжества вдали от папарацци, сад и терраса, откуда открывается завораживающий вид на океан.  



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