 

Ольга Бузова удивила фанатов новым экспериментом с внешностью и волосами

21.10.2020, 20:17, Разное

Ведущая и певица Ольга Бузова удивила фанатов своим новым имиджем. Она предстала на новом фото с длинной косой в эффектном платье с разрезом.
Некоторые догадались, что снимок был сделан после очередного проката на шоу «Ледниковый период». Ольга Бузова выбрала образ, приближенный к классике. У платья была открытая спина, за счет этого многие сравнили теледиву с «железной леди».

В новом имидже знаменитость смотрелась очень органично. В комментариях написали артистке множество комплиментов. Эмодзи в виде огня оставила продюсер Яна Рудковская.

В описании к посту Ольга Бузова рассказала, что во время вчерашнего проката поняла, что все сложности даются не зря. Она получила невероятные эмоции на льду. Теледива призвала зрителей «Ледникового периода» следить за историей ее пары с Дмитрием Соловьевым.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Мнение: Навальный отравился назло Путину?

19.09 / Компания Microsoft запатентовала смартфон-книжку с гибким дисплеем

15.10 / Ученые заявили, что мясо из клеточных культур может быть питательнее обычного

05.07 / Политолог: Когда умер падишах, избрали нового, и все осталось точно таким же

09.07 / Исследование подтвердило связь пола, возраста и расы с риском смертности от COVID-19

10.08 / Мария Кравцова заразилась коронавирусом: “Несмотря на то что я спорт/зож, переболела я жестко”

02.08 / Королевский жест: Меган Маркл пожертвовала крупную сумму

03.10 / Мнение: Арабский экономический бойкот Турции

06.10 / Любимый город может снять спокойно?

04.08 / «Им нужен Лукашенко, но на коленях»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска