Ольга Бузова удивила фанатов новым экспериментом с внешностью и волосами

21.10.2020, 20:17, Разное

Ведущая и певица Ольга Бузова удивила фанатов своим новым имиджем. Она предстала на новом фото с длинной косой в эффектном платье с разрезом.

Некоторые догадались, что снимок был сделан после очередного проката на шоу «Ледниковый период». Ольга Бузова выбрала образ, приближенный к классике. У платья была открытая спина, за счет этого многие сравнили теледиву с «железной леди».

В новом имидже знаменитость смотрелась очень органично. В комментариях написали артистке множество комплиментов. Эмодзи в виде огня оставила продюсер Яна Рудковская.

В описании к посту Ольга Бузова рассказала, что во время вчерашнего проката поняла, что все сложности даются не зря. Она получила невероятные эмоции на льду. Теледива призвала зрителей «Ледникового периода» следить за историей ее пары с Дмитрием Соловьевым.