 

Генсек НАТО подчеркнул важность прекращения огня в Карабахе

21.10.2020, 20:08, Новости дня

Североатлантический альянс глубоко озабочен нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и призывает стороны конфликта к возобновлению мирных переговоров, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО глубоко озабочена продолжительными нарушениями прекращения огня, которые приводят к гибели людей. Для НАТО важно, чтобы закончились боевые действия и было найдено мирное решение. Жизненно важно, чтобы все стороны соблюдали прекращение огня», – сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с президентом Армении Арменом Саркисяном, передает ТАСС.

В свою очередь Саркисян высказался за то, чтобы Турция прекратила быть стороной конфликта в Карабахе и содействовала прекращению огня, передает РИА «Новости».

«Если государство-член НАТО как Турция прекратило бы быть стороной конфликта и внесло свою лепту в режим прекращения огня, то тогда мы действительно добьемся прекращения огня, а после этого сможем сесть за стол переговоров в формате Минской группы и сможем найти мирное решение этому конфликту», – сказал Саркисян.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе пока нет дипломатического решения, и призвал армян брать оружие и сражаться.

Напомним, события в Нагорном Карабахе стали одним из многих за последние годы примеров агрессивной внешней политики Турции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Анкаре война на Кавказе и на каких основаниях Турция может вмешаться в противостояние между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан ради Турции уже поссорился с Грецией и Францией.



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