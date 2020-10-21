Захватчик банка в Грузии освободил еще одного заложника

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21.10.2020, 20:08, Новости дня

Захватчик филиала «Банка Грузии» в Зугдиди продолжает освобождать заложников, он выпустил еще одного человека.

«По существующей информации, освобожден еще один заложник», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2». МВД страны пока не уточняет данные о количестве заложников в здании.

По информации телекомпании «Пирвели», с прилегающей к банку территории правоохранительные органы вывезли бронетехнику. «Также погашено уличное освещение. Спецоперация продолжается», – передает телеканал. Отмечается, что вывоз бронетехники и подразделений спецназа было одним из требований захватчика.

Ранее захватчик освободил 55-летнюю женщину, она выбежала из здания банка. По данным СМИ, у преступника остаются в заложниках 18 человек.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что несколько преступников, вооруженных автоматами и гранатами, ворвались в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и взяли заложников. Позже в МВД Грузии сообщили только об одном преступнике, который потребовал 500 тыс. долларов.

Ведомство возбудило дело по факту захвата заложников. Сам преступник заявил, что у правоохранителей есть два часа, чтобы предоставить всю сумму.



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