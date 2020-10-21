 

Германия снижает возраст для заключения брака до 12 лет в случае беременности от мигранта

21.10.2020, 20:02, Разное

Бундестаг одобрил поправки в Семейный кодекс Германии, разрешающие заключение брака для девочек после достижения 12 лет в случае, если они забеременели от мигранта, сообщает Spiegel. По мнению немецких законодателей, такая мера поможет внести разнообразие в многонациональную культуру страны.

По статистике, сегодня каждый пятый ребёнок в Германии рождается от несовершеннолетней матери и мигранта с Ближнего Востока или Северной Африки. По прогнозам экспертов, к 2025 году доля таких детей может достигнуть 50%. Из-за несовершенства немецкого законодательства, молодые пары в такой ситуации не могут вступить в брак и получать социальное пособие для себя и ребёнка, а в некоторых случаях отцу даже грозит крупный штраф или условный срок. Депутаты партии «Тарикат Баварского мазхаба» выступили с инициативой узаконить такие отношения, разрешив девочкам вступать в брак с мигрантами с 12 лет. Сразу после заключения брака они смогут работать, в том числе и на вредных химических производствах.

«Мы заботимся о любящих парах, которые образуются между юными немками и нашими дорогими гостями из Африки и с Ближнего Востока. Протестантская мораль, унаследованная со времён Средневековья, не позволяет им любить друг друга и ставит такие отношения вне закона. В XXI веке нельзя быть такими ханжами. Надо идти в ногу со временем и отвечать на вызовы современности. Мы пытались добиться брака с 9 лет, однако наши коллеги в Бундестаге согласились только на 12. Но я думаю, что в ближайшее время мы добьёмся своего и снимем ограничение на количество жён в таких союзах», — заявил депутат Бундестага Юсуф ас-Шам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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