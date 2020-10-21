 

Анастасия Решетова выставила на продажу квартиру после расставания с Тимати

21.10.2020, 19:53, Разное

Модель Анастасия Решетова после официального разрыва с рэпером Тимати решила продать свою 100-метровую квартиру, расположенную в элитном ЖК. Об этом экс-возлюбленная артиста пояснила подписчикам в социальной сети Instagram.
Анастасия Решетова вместе с годовалым сыном Ратмиром сейчас живет в шикарном пентхаусе в центре Москвы, где насчитывается три этажа. Эту недвижимость модели оставил рэпер Тимати после расставания. Сам же артист временно переехал в арендованную квартиру, поскольку приходится ждать, пока достроится его большой дом.

Оказывается, что у Анастасии Решетовой есть и своя недвижимость в столице. В прошлом году модель приобрела 100-метровую квартиру в престижном ЖК. Деньги на покупку Решетова заработала самостоятельно. Теперь модель не нуждается в данных апартаментах, поэтому их она намерена продать.

Бывшая избранница Тимати уточнила, что ей не удастся «отбить» все вложения в данный объект недвижимости в скором будущем. В связи с этим она планирует приобрести иное жилье, которое будет комфортным для нее и сына Ратмира. Многие подумали, что Решетовой все-таки придется съехать с пентхауса.

Изображение взято с: Instagram @volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова и рэпер Тимати начали встречаться пять лет назад, когда у артиста были отношения с Аленой Шишковой. Все это время распространялись слухи о тайной свадьбе знаменитостей, но модель и исполнитель их не подтвердили. В сентябре нынешнего года пара объявила о расставании. Экс-избранники остались в нормальных отношениях, они оба продолжают участвовать в воспитании общего сына Ратмира.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Названы звезды, которые быстро пришли в форму после родов

13.08 / Ученые из США заявили о «взломе» генетического кода жизни

07.09 / Самые яркие цитаты Лукашенко: Ради спокойствия в стране готов пожертвовать своим разумом

08.09 / Ученые рассказали о влиянии времен года на выживаемость коронавируса

19.08 / Учёные назвали препараты, которые провоцируют развитие онкологии

19.08 / “Доля ангелов”: производитель коктебельского коньяка запустил бутылку в стратосферу

21.07 / Росавиация предложила возобновить международные полеты из шести городов

22.07 / Скандалы: Сказочники из «Ростеха»

25.08 / Патриарх Кирилл попросил Пентагон переименовать ракету «Сатана»

12.08 / Бывший муж Надежды Михалковой показал фото с подросшими детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска