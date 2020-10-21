Анастасия Решетова выставила на продажу квартиру после расставания с Тимати

21.10.2020, 19:53, Разное

Модель Анастасия Решетова после официального разрыва с рэпером Тимати решила продать свою 100-метровую квартиру, расположенную в элитном ЖК. Об этом экс-возлюбленная артиста пояснила подписчикам в социальной сети Instagram.

Анастасия Решетова вместе с годовалым сыном Ратмиром сейчас живет в шикарном пентхаусе в центре Москвы, где насчитывается три этажа. Эту недвижимость модели оставил рэпер Тимати после расставания. Сам же артист временно переехал в арендованную квартиру, поскольку приходится ждать, пока достроится его большой дом.

Оказывается, что у Анастасии Решетовой есть и своя недвижимость в столице. В прошлом году модель приобрела 100-метровую квартиру в престижном ЖК. Деньги на покупку Решетова заработала самостоятельно. Теперь модель не нуждается в данных апартаментах, поэтому их она намерена продать.

Бывшая избранница Тимати уточнила, что ей не удастся «отбить» все вложения в данный объект недвижимости в скором будущем. В связи с этим она планирует приобрести иное жилье, которое будет комфортным для нее и сына Ратмира. Многие подумали, что Решетовой все-таки придется съехать с пентхауса.



Изображение взято с: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова и рэпер Тимати начали встречаться пять лет назад, когда у артиста были отношения с Аленой Шишковой. Все это время распространялись слухи о тайной свадьбе знаменитостей, но модель и исполнитель их не подтвердили. В сентябре нынешнего года пара объявила о расставании. Экс-избранники остались в нормальных отношениях, они оба продолжают участвовать в воспитании общего сына Ратмира.