Инспектора ПДН обвинили в халатности по делу об убийстве девочки

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21.10.2020, 19:48, Новости дня

Инспектора по делам несовершеннолетних в Красноярском крае обвинили в халатности, в результате которой изнасиловали и убили 12-летнюю девочку, информирует региональное следственное управление СК.

В январе в полицию сообщили о том, что 13-летний подросток в поселке Нижняя Коя Шушенского района изнасиловал 12-летнюю девочку, но инспектор ПДН «не приняла предусмотренных законом мер» к профилактике правонарушения и не изолировала подозреваемого от общества, сообщается на сайте ведомства.

«В результате бездействия инспектора ПДН в мае 2020 года несовершеннолетний совершил в соучастии с другим лицом в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие и пособничество в ее убийстве», – отметили в СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, расследование дела продолжается. Инспектору предъявили обвинение по статье «Халатность».

В сентябре в одном из домов в Рыбинске нашли тела двух девочек с признаками насильственной смерти. В ходе расследовании убийства сестер также возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК. Подозреваемого задержали.



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