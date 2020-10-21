Анонсирован визит замглавы МИД Турции в Москву

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21.10.2020, 19:48, Новости дня

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в четверг посетит Москву, сообщили в турецком дипломатическом представительстве в российской столице.

«Замглавы МИД Турции проведет в Москве в четверг встречи по Сирии и Ливии», – назвали цель визита замминистра в посольстве, передает ТАСС.

В начале октября в Сирии боевики дважды обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб. До этого в результате теракта в сирийском городе Эль-Баб (провинции Алеппо) на границе с Турцией погибли 17 человек, еще 54 мирных жителя получили ранения.



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