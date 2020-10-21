 

Умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

21.10.2020, 19:48, Новости дня

В Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, передает издание Globo.

Смерть мужчины наступила «в результате осложнений COVID-19». Сообщается, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору о произошедшем, передает ТАСС.

Компания Astrazeneca пока официально не комментирует информацию, информирует РИА «Новости».

Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. Препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, является тревожным сигналом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

15.10 / СБУ проверит регулярные визиты председателя НКРЭКУ Тарасюка в Россию – Наливайченко

02.08 / CNN – Трамп объявил, что запретит TikTok

21.07 / Раскрыты подробности иска Федосеевой-Шукшиной к Алибасову

23.07 / Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза

02.09 / Бывшая пресс-секретарь Трампа рассказала, как ей подмигивал Ким Чен Ын

09.09 / Гозман: В Беларуси – битва Добра со Злом. А в России – позор. Мы опять на стороне Зла

10.08 / СК Белоруссии возбудил дела по факту массовых беспорядков

02.10 / Bloomberg – Пакистан закупит у России зерно для борьбы с инфляцией

28.09 / Эксперт назвал вероятные цели в Азербайджане для контрудара Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска