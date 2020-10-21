Умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

21.10.2020, 19:48, Новости дня

В Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, передает издание Globo.

Смерть мужчины наступила «в результате осложнений COVID-19». Сообщается, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору о произошедшем, передает ТАСС.

Компания Astrazeneca пока официально не комментирует информацию, информирует РИА «Новости».

Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. Препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, является тревожным сигналом.