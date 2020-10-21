Мнение: Новости современного маркетинга: Самсунг и взлом твоего дома

21.10.2020, 19:45, Разное

(Для тех, кто переживает, что не может слушать мои «Новости дня» в видеоблоге)

Все больше чувствую себя динозавром, навсегда отставшим от нового, ковидоизмененного мира. Не понимаю мотиваций, в том числе – нынешнего бизнеса. Что-то в нем есть удивительно – с точки зрения свободного человека – СТРАННОЕ.

Вот, например, вчерашнее сообщение от компании Самсунг – я его услышал по радио, приведу здесь выжимку из «Российской газеты»

«В 2020 году сразу два производителя электроники сообщили, что некоторые функции их телевизоров перестанут работать после обновления программного обеспечения. Это коснется техники, завезенной в Россию по “серым” схемам. Обновление программного обеспечения может стать новым инструментом противодействия контрабанде.

Владельцы телевизоров Samsung столкнулись с этим еще в начале 2020 года – часть функций в их устройствах оказались заблокированы. В компании объяснили, что данная техника не сертифицирована для использования в России. Производитель не готов гарантировать их корректную работу, а также своевременное сервисное обслуживание.

В октябре 2020 года о возможности возникновения у пользователей подобных проблем сообщили в LG. Обновление прошивки может отключить услуги Smart TV в существующих моделях умных телевизоров, предупредили в компании».

Вопрос – как это понимать?! Ведь если перевести эти сообщения с бюрократического на общечеловеческий, получается так: обе корейские компании УГРОЖАЮТ потребителям своей продукции! Чем? Если совсем по-простому – тем, что они дистанционно испортят чужие телевизоры. В самом прямом смысле слова: залезут к гражданам в их дома и там испортят их собственность.

И ведь в чем главный прикол: добро бы корейские производители таким образом мстили контрабандистам или, к примеру, ворам – которые злостно похитили их телевизоры у них со склада. И тогда такие разборки выглядели бы, честно говоря, диковато – а если говорить на юридическом языке, как САМОСУД. Но хотя бы в этот было бы что-то библейское, «око за око, зуб за зуб». Или «вы у нас украли телевизоры, а мы вам их за это испортим». Ну, мы ж в глубине души считаем всех восточных людей «узкоглазыми дикарями». Вот они это наглядно подтверждают… Примерно как американский спецназ на территории чужого государства – Пакистана – выслеживает и убивает Усаму Бин Ладена. А тут – наоборот: наши корейские друзья тоже на территории чужого государства – России – выслеживают российских пользователей и… нет, не убивают, а всего лишь портят им имущество.

Но ведь и это не так! Если б они таким образом действительно воров или контрабандистов «наказывали» – тоже беспредел и беззаконие (иноземные племена не имеют право вести свои разборки с кем бы то ни было на нашей территории – у нас для этого свои «органы» есть), но хоть как-то понятное. Однако они хулиганят в отношении людей ни в чем не повинных и, честно говоря, вообще неясно, на каком основании.

Человек (например, я) пошел в магазин и купил там телевизор «Самсунг». Во-первых, первый вопрос: ЧЕЙ это теперь телевизор? Если я заплатил за него в магазине? До сего дня у меня было наивное убеждение, что теперь этот прибор МОЙ. Что, в частности, означает, что никто не имеет права им распоряжаться и что-то с ним делать без моего разрешения. Ну, скажем, просто так прийти ко мне домой, залезть в мою ванну и там помыться – ДАЖЕ если в квартире будет открыта дверь… Так или не так?

Получается, что нихрена не так: я хоть телевизор и купил – но Самсунг все равно имеет право им распоряжаться?? Мы что – с Самсунгом им напополам владеем? Или он так и остается «его», а я типа арендатор? Но где это написано, покажите!

И важнейшее «во-вторых» – а за что, собственно, Самсунг наказывает МЕНЯ?? Я у него телевизор не крал, через границу козьими тропами не тащил. 99% владельцев телевизоров LG или Самсунг – уверен, обычные Добросовестные Приобретатели. Никакие не контрабандисты. В худшем случае кто-то купил телек не в магазине, а, к примеру, у соседа. Сосед, скажем, переезжал – да и предложил купить. А ты купил. А что, это запрещено?? Кем запрещено – Республикой Корея?

А если не запрещено – какого ж хера на МОЕМ телевизоре кто-то «в наказание» отключает функцию SmartTV?!

Таким образом, с этими «отключениями» мы имеем случай так называемого «беспредела» в его химически чистой форме – который почему-то во всех СМИ, в той же официозной «Российской газете», описывается с поистине олимпийским хладнокровием, «как будто так и надо»; но ведь и это еще не всё!

Еще более удивительный вопрос, ставящий меня в полный тупик: а ЗАЧЕМ Самсунг это делает? Зачем это делает LG? Если это реклама (а нас всегда учили, что ЛЮБЫЕ сообщения с упоминанием торговой марки – это реклама) – то ведь это плохая реклама! Это ведь отличный способ вызвать недоверие к конкретной торговой марке, этим, по идее, должны конкуренты заниматься! Зачем эти компании сами себя топят?

Опять же – какое у меня, простого и наивного потребителя, возникнет чувство, когда я прослушаю такое вот сообщение по радио или прочту на сайте? Я подумаю «контрабанда – плохо»? Очень может быть. Я подумаю «о как!»? Безусловно. Но третьей моей мыслью будет – «блин, этот Самсунг… Да с ним, похоже, опасно связываться… Этак сдуру купишь – и потом гадай, что он тебе внезапно отключит из-за каких-то своих разборок!»

Это неизбежно. Фактически, производитель выставляет себя как опасную и враждебную для потребителя силу, которая абсолютно не гнушается без спроса влезать к нам в дом и шарить среди наших вещей. Сейчас ведь уже могут телевизоры с функцией видеокамеры? Допустим, в следующий раз Самсунг выдаст еще более радикальное заявление: «Если вы купили наш телевизор без уплаты НДС (таможенного сбора, пожертвования в фонд Греты Тунберг, чего угодно еще) – мы при очередном обновлении выложим в сеть все фотографии и видео ваших гостей, когда они были перед телевизором в пьяном, голом или любом другом непотребном виде». И подпись – Ваш Самсунг. Покупайте нашу продукцию со скидкой!

Это как вообще?

И последний вопрос у меня технический, из любопытства. О какой контрабанде вообще идет речь? За таможню какой страны Самсунг так радеет, что влезает к нам в дома? Речь про корейскую таможню? Или про российскую? Деньги КАКОГО государства Самсунг так старательно стремится сохранить, и главное – ЗАЧЕМ?? Его-то какое собачье дело?

Не дает ответа. Понимай – как знаешь.

Я понимаю просто: не было у меня никогда Самсунга, стоит у меня до сих пор старый огромный Филипс, купленный еще до покоренья Крыма – и слава богу, пусть стоит. А эти корейские друзья – нафиг-нафиг.