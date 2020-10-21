Мнение: Позиции армянской ЗРК “Оса”

21.10.2020, 19:40, Разное

Репортаж Anna News с позиций армянской ЗРК "Оса" в Карабахе.

Как видим, их еще не все выбили. Видимо тут расчет грамотный и меры по маскировке дают результат, во всяком случае пока.

И еще интересное. Армянский разведывательный БПЛА смог заснять позиции азербайджанских 152-мм САУ "Dana"

Снято на южном фронте. Очевидно двигаются за наступающими войсками и обеспечивают постоянную поддержку огнем.

Разумеется, если бы Армения вовремя озаботилась бы и закупила бы ударные БПЛА, то в таком виде без прикрытия, она могла бы их много набить. Но разведывательные БПЛА есть, а ударных нет. Самолеты тоже особо не применяют, из-за азербайджанской ПВО. Так что кроме ракет их достать особо нечем.