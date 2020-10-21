 

Мнение: Позиции армянской ЗРК “Оса”

21.10.2020, 19:40, Разное

Репортаж Anna News с позиций армянской ЗРК "Оса" в Карабахе.
Как видим, их еще не все выбили. Видимо тут расчет грамотный и меры по маскировке дают результат, во всяком случае пока.

И еще интересное. Армянский разведывательный БПЛА смог заснять позиции азербайджанских 152-мм САУ "Dana"
Снято на южном фронте. Очевидно двигаются за наступающими войсками и обеспечивают постоянную поддержку огнем.

Разумеется, если бы Армения вовремя озаботилась бы и закупила бы ударные БПЛА, то в таком виде без прикрытия, она могла бы их много набить. Но разведывательные БПЛА есть, а ударных нет. Самолеты тоже особо не применяют, из-за азербайджанской ПВО. Так что кроме ракет их достать особо нечем.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Борющийся с онкологией сирота и блогер Максим Данилов опубликует книгу о своей жизни

13.10 / Мнение: Кто умирает от ковида

09.09 / Простуда поможет защититься от гриппа?

17.07 / Письмо Елизаветы II к Меган Маркл опровергло ее заявления об отсутствии поддержки

31.07 / Мнение: “Одиозная трактовка белорусской стороны”

03.07 / Любовь Толкалина с дочкой, Екатерина Варнава и другие гости премьеры аудиоспектакля “Пигмалион”

06.08 / Билл Гейтс: “Вакцина от Covid-19 будет готова уже в конце 2020-го или в первой половине 2021 года”

14.09 / Ксения Собчак и Константин Богомолов поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

18.08 / Дорожный шум ученые назвали вероятной причиной ожирения

23.07 / Ученые связали ухудшение памяти у пожилых людей с тяжелой работой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска