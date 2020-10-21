Портнов о взыскании дисциплинарной комиссии: Предупреждение нужно будет съесть, а учебно-воспитательные мероприятия в отношении Порошенко – усилить

21.10.2020, 19:30, Новости дня

Заместитель главы Администрации Президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов назвал “глупым и смешным” взыскание дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области, которая вынесла ему предупреждение за хамство в социальных сетях. Об этом он написал в Facebook.

Портнов считает, что взыскание связано с его высказываниями в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко.

“Как вынесли предупреждение, так и отменят, особенно с учетом того, что решение приняли адвокаты, пять лет занимавшиеся реабилитацией окружения главного государственного и военного преступника, по заявлению его же телеканала. Предупреждение, каким бы смешным и глупым оно ни было, скоро нужно будет съесть, а учебно-воспитательные мероприятия в отношении Порошенко придется усилить, раз такой легкомысленный и тупой”, – написал Портнов.

Портнов систематически "поливает грязью" деятельность пятого президента Петра Порошенко, звание которого сохраняется… Posted by Андрей Портнов on Kolmapäev, 21. Oktoober 2020

Решение дисциплинарной палаты было принято после рассмотрения жалобы ООО “Телерадиокомпания “НБМ” (“5 канал”).

Там подчеркнули, что распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов. Он должен придерживаться высоких стандартов честности, быть сдержанным и корректным.

Комиссия решила, что Портнов нарушил правила профессиональной адвокатской этики, потому к нему должно быть применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.