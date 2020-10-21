 

В Чехии вернулись к жестким карантинным ограничениям

21.10.2020, 19:30, Новости дня

В Чехии власти объявили о введении ряда жестких карантинных ограничений в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают České Noviny.

Ограничения касаются торговли и сферы услуг, они начнут действовать с 6.00 22 октября и продлятся минимум до 3 ноября. Разрешена торговля продуктами питания, топливом, лекарствами, средствами гигиены, работа небольших зоомагазинов, прачечных и химчисток, банков и других учреждений. Также ограничения не касаются оптовых продаж.

В крупных торговых центрах будут работать только магазины, на которые не распространяются ограничения. Рестораны будут закрыты, они смогут работать на вынос.

В отдельные периоды покупки в магазинах смогут делать только люди старше 65 лет.

Также правительство призвало ограничить социальные контакты, исключения – поездки на работу, за покупками, к врачу или к родственникам.

Министр здравоохранения страны Роман Примула убежден, что через две-три недели соблюдения таких мер ситуация с COVID-19 в стране начнет меняться в лучшую сторону.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш сказал, что меры направлены на то, чтобы заболевшим хватило коек в больницах.

17 октября власти Чехии сообщали о рекордном суточном приросте заразившихся коронавирусом – в течение 16 октября было подтверждено 11 105 случаев заражения. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Чехии зафиксировано 193,9 тыс. случаев заболевания, 1619 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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