 

Ученые рассказали, что диета с высоким содержанием флавоноидов может снижать артериальное давление

21.10.2020, 19:17, Разное

Ученые Университета Рединга в Англии изучали взаимосвязь флавоноидов и артериального давления. Результаты исследования опубликовали в Scientific Reports.
Специалисты отследили диету больше 25 000 людей в Норфолке в Великобритании и сделали сравнение их рациона с кровяным давлением. Они измерили употребление флавоноидов, пользуясь биомаркерами питания – индикаторами пищевого потребления или метаболизма, имеющимися в крови.

Различие артериального давления между людьми с малым употреблением флавоноидов 10% и теми, кто употреблял огромное их количество, составляет от 2 до 4 мм рт, что соизмеримо с большими переменами артериального давления, которое наблюдается у людей, придерживающихся средиземноморской диеты или диетических нюансов в борьбе с гипертонией (DASH). Интересно то, что такой результат выраженным оказался у испытуемых с гипертонией. Специалисты напоминают, что яблоки, какао и ягоды считаются источниками флавоноидов.



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