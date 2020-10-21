Мнение: Снова четырёхдневка, закредитованность регионов и рекордные дивиденды Сбербанка

21.10.2020, 19:15, Разное

1. Дмитрий Медведев продолжает продвигать идею четырёхдневной рабочей недели. Экс-президент ссылается на успешный опыт коронавирусного перевода сотрудников на удалёнку.

“Наиболее безболезненно прошли или проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. Но это можно сделать только там, где это возможно. Такие специалисты позволяют своим компаниям быстро и качественно адаптироваться к изменившимся условиям. С другой стороны, на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием своего рабочего времени и времени отдыха”, – сказал он в приветственном слове участниками форума “Открытые инновации”.

“В России начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятности. И по мере развития цифровых технологий такая корректировка продолжится”, – отметил он.

Медведев добавил, что все озвученные в этом плане идеи “должны оставаться в сфере обсуждения, включая и идею четырёхдневной рабочей недели”.

https://lenta.ru/news/2020/10/20/medvedev/

Напомню, что Дмитрий Медведев предлагает добиться перехода на четырёхдневку без ущерба для для производства и с сохранением зарплаты. Для этого необходимо повысить производительность труда на четверть, что, теоретически, вполне достижимо.

Если представить себе, что производительность повысилась в большинстве организаций и предприятий, тогда четырёхдневку можно будет вводить по всей стране. Дело можно устроить так, что от этого выиграют почти все: любители отдыха получат на него полноценные 3 дня, а трудоголики продолжат работать 5 дней в неделю, получая при этом на 25% больше денег. Возможно, за такие переработки будут платить по повышенным расценкам.

Для рабочих мест, производительность которых не вырастет, в базовом сценарии всё останется по-прежнему. В худшем случае придётся работать 4 дня, при этом месячная зарплата упадёт примерно на 20%. Наконец, в позитивном сценарии на четырёхдневке зарплата не снизится даже в отстающих по эффективности организациях, либо упадёт меньше, чем на 20% – ведь работодателям придётся подстраиваться под новые требования и изменившийся рынок труда, чтобы сотрудники от них не разбежались. Понятное дело, больше всего от четырёхдневки выиграет сфера услуг, потому что ей предстоит обеспечивать людям три дня досуга вместо двух.

Лично я пока что смотрю на идею четырёхдневки спокойно, без паники, но и без энтузиазма. Как верно заметил Фёдор Михайлович, ко всему-то человек-подлец привыкает. Будьте уверены, если мы начнём работать по 4 дня в неделю, мы очень быстро привыкнем укладывать все свои дела в эти четыре дня.

2. Отношение объёма набранных кредитов к годовой зарплате в отдельных регионах России весьма печальное:

https://lenta.ru/news/2020/10/19/credit/

Самый высокий уровень закредитованности населения зафиксирован в Калмыкии, Туве и Курганской области. Там степень долговой нагрузки оценивается в 87, 76 процентов и 73 процента, соответственно. При этом общий объем кредитования за последний год вырос на 13 процентов, свидетельствует исследование РИА Новости.

Самые низкие показатели были отмечены в южных регионах страны. Так, в Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3 процента. По мнению экспертов, это связано с недостаточно развитой банковской системой и плохой доступностью кредитов.

Также в пятерку самых незакредитованных субъектов вошли республика Крым, Дагестан, Чечня и Севастополь. Там уровень долговой нагрузки населения не превысил 20 процентов. В Москве же эта планка составила 29,6 процента.

По оценкам аналитиков, среднедушевая задолженность по кредиту составляет 230 тысяч рублей. В основном, россияне берут в долг 200-300 тысяч. Такой результат был зафиксирован в 47 регионах. Еще в 17 субъектах — 100-200 тысяч рублей, в 16 — более 300 тысяч, а в пяти регионах — менее 100 тысяч рублей.

3. Сбер решил выплатить по своим акциям рекордный для России объём дивидендов:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f8eaade9a79470d2722aaf5

Сбербанк объявил о начале выплаты акционерам дивидендов за 2019 год. На каждую акцию, обыкновенную или привилегированную, будет выплачено по 18,7 руб., а общая сумма выплат составит рекордные за всю историю России 422,4 млрд руб. Половина этой суммы — 211,2 млрд руб. — поступит в бюджет России, как крупнейшего акционера Сбербанка.

Только за счёт дивидендов Сбера будут покрыты примерно 4% из 5-триллионного дефицита государственного бюджета, возникшего в этом году из-за коронавируса. Жаль, что у нас не так много крупных компаний, которые готовы затыкать дыры в экономике даже во время падения цен на нефть и газ.