Винника перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями

21.10.2020, 19:08, Новости дня

Россиянина Александра Винника, которого во Франции обвиняют в помощи киберпреступникам, перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями пребывания, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Нам удалось перевести Александра в тюрьму, расположенную в центре Парижа. В ней созданы лучшие условия для пребывания, чем та, где он находился. Это поможет лучше подготовить его защиту», – цитирует РИА «Новости» Москалькову.

Она добавила, что Винника посетили по ее просьбе сотрудники омбудсмена Франции.

Суд Парижа в понедельник начал рассмотрение по существу дела Винника, слушания продлятся до 22 октября.

Винник был задержан в Греции по запросу США. Было решено выдать его в первую очередь Франции, затем – в США, в третью очередь – в Россию. В феврале Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей Винника. Во Франции его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.