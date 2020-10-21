Алексея Воробьева пригласили в новый голливудский проект

21.10.2020, 18:53, Разное

Алексей Воробьев уже долгий период проживает в Лос-Анджелесе. Артист часто снимается в съемках рекламы и клипов.

Летом поклонники Алексея Воробьева обсуждали новость о его участии в фантастическом сериале «Космические войска» от Netflix. Теперь же актер на своей странице в Instagram признался, что будет участвовать в очередном проекте и из-за этого направляется на съемочную площадку в Оклахома-Сити.

Алексей Воробьев также рассказал, что пока не может сообщить фанатам, в каком проекте будет принимать участие, так как американские режиссеры ответственно относятся к понятию конфиденциальности, поэтому без соглашения с ними он не может писать в социальных сетях о своей работе.

Напомним, что актер попал в «Космические войска» только благодаря своим усилиям, таланту, настойчивости. Он рассказывал, что сам снимал короткие ролики для проб и отсылал их режиссерам. В итоге актер был приглашен на кастинг и съемки.