 

Путина попросили присвоить Комсомольску-на-Амуре статус «Город трудовой доблести»

21.10.2020, 18:48, Новости дня

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев и спикер законодательной Думы региона Ирина Зикунова подписали документы, необходимые для присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести». Ходатайство о присвоении этого звания направлено президенту Владимиру Путину и оргкомитету «Победа».

Отмечается, что жители города и раньше поднимали вопрос о присвоении почетного звания городу. Горожане подготовили все необходимые для соответствующего обращения документы и направили их в адрес экс-губернатора Сергея Фургала. Однако, как информирует издание «Восток медиа», ходатайство не было направлено главе государства.

Позже с той же просьбой горожане обратились к новому врио главы Хабаровского края. «Меня удивило, что до сих пор у города нет такого статуса. Комсомольск-на-Амуре абсолютно по всем параметрам подходит для этого и давно достоин почетного звания «Город трудовой доблести», – отметил Дегтярев.

Теперь же все необходимые для присвоения Комсомольску-на-Амуре звания «Города трудовой доблести» документы отправлены в Москву.



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