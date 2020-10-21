 

Рязанский чиновник обстрелял из пистолета нагадивших на его машину голубей

21.10.2020, 18:37, Разное

В сообществе «Подслушано Рязань» социальной сети «Вконтакте» появился видеоролик, где депутат Рязанской городской думы Сергей Пулычев делает несколько выстрелов в воздух в сторону голубей, а его автомобиль стоит покрытый голубиным помётом.

Mersedes-Benz C чиновника 4 часа располагался под деревом на парковке элитного ресторана «Барин». Голуби, сидящие на ветках этого дерева, нагадили на транспортное средство слуги народа. Выйдя из ресторана, Сергей Пулычев увидел свою машину, обнесённую голубиным помётом и посмотрел на дерево. Увидев на ветках пернатых и произнеся несколько нецензурных слов, он достал из кармана свой пистолет Макарова и сделал выстрел по дереву и ещё несколько в сторону разлетающихся голубей.

«Получайте, твари пернатые! Ненавижу вас!»—кричал народный избранник.

После того, как голуби улетели, депутат сел в свой автомобиль и поехал в сторону автомойки. Действиями работника городской думы заинтересовались в управлении МВД России по Рязанской области.

«Действиям гражданина Пулычева будет дана правовая оценка», — заявил представитель МВД Евгений Капский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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