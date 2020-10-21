Российский суд посмертно осудил Тарковского за побег из СССР и лишил его Ленинской премии

21.10.2020, 18:37, Разное

Апелляционный суд в Подмосковье удовлетворил иск пенсионера Валерия Моталова, требовавшего отменить присуждение Ленинской премии режиссеру Андрею Тарковскому и повторно осудить его за измену Родине в связи с невозвращением в СССР.

Истец рассказал журналистам, что в 1980-х годах истец работал в органах госбезопасности и прорабатывал в том числе сценарий отравления Тарковского на случай, если не получилось бы его заставить вернуться.

«За семью его мы крепко взялись, могли бы дожать. Но умер Юрий Владимирович [Андропов] и дело застопорилось. Я предлагал, как таракана его травить, потому что это же перебежчик, враг открытый. Человек должен жить на Родине. Но конечно, ходу операции не дали. Этот иск – мой последний шанс добиться справедливости», – сказал он журналистам.

Моталов мотивировал своё заявление тем, что в соответствии с законами СССР, действовавшими на момент невозвращения Тарковского, подобный поступок однозначно трактовался по статье о госизмене. Тот факт, что в 1990 году режиссёру посмертно вернули гражданство, сняли судимость и дали премию, ветеран органов расценил, как «антисоветскую диверсию».

«Когда ему дали Ленинскую премию, это был плевок, конечно. В меня, в нашу страну», – рассказывает истец. – «Я помню, у меня кулаки сжимались – этот человек, если его можно так называть, он сбежал, покинул Родину, там и умер, в этом аду капитализма, а ему премию. Мне не дали такую премию, а я не просто не предал, я служил верно тридцать с лишним лет. За что ему премию? За предательство перед смертью? Это жизнь его наказала, а мы должны премию отобрать и написать везде, какой он был на самом деле».

Согласно решению суда, не существует никаких обстоятельств, которые мешали бы удовлетворить такой иск. В то же время, в связи с общественной значимостью дела, родственникам Тарковского в тексте решения указали на возможность оспорить его в любых высших инстанциях.