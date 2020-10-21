На российский рынок вышел мощный смартфон Realme 7 Pro

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21.10.2020, 18:35, Новости дня

Компания Realme провела в РФ официальную презентацию нового смартфона Realme 7 Pro, который относят к мобильным устройствам повышенной мощности и среднего класса.

Как сообщил разработчик, цены на первую партию мобильников данной модели будут снижены. Кроме Realme 7 Pro россияне смогут приобрести базовую версию Realme 7.

В комплекте с моделью 7 Pro идет быстрое зарядное устройство, мощность которого составляет 65 Вт. Свободные продажи стартуют 27 октября. Но уже сейчас можно делать предзаказы. Эксперты рынка советуют желающим приобрести смартфон воспользоваться возможностью, так как партия устройств со сниженными ценами, скорее всего, довольно быстро закончится. Цена со скидкой составляет 27 770 руб., а полная стоимость на 2 220 руб. выше.



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