Американские ученые раскрыли причину исполнения заветной мечты

21.10.2020, 18:35, Новости дня

Каждый из нас знает о том, что мечта может сбыться только тогда, когда о ней никому не рассказываешь. Все мы считаем это утверждение обычным предрассудком, ничего не имеющим общего с реальностью. И все-таки…

Сотрудники Университета штата Огайо исследовали эту тему и с удивлением для себя обнаружили, что умалчивать о своей сокровенной мечте – самое умное, что может сделать человек.

Ряд опытов показал, что как только человек делится своей мечтой с друзьями или родственниками, у него резко снижается мотивация к ее воплощению. Он просто переживает все те эмоции, которые желает получить «на выходе». Однако у этого правила есть исключение. Если о своей мечте рассказать начальству или людям, которые выше вас по социальному статусу, разговор приобретает форму данного клятвенного обещания, а мотивация растет.