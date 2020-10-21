Американские ученые советуют менять образ жизни быстро, а не постепенно

21.10.2020, 18:35, Новости дня

Нездоровый образ жизни – бич современного общества. Ученые из Калифорнийского университета задались вопросом: как лучше его изменить – быстро или постепенно? Для того чтобы найти правильный ответ, они собрали добровольцев и разделили их на две группы.

Первой предложили систему резких изменений. Испытуемые должны были сразу отказаться от вредных привычек, начать заниматься спортом и т.д. Вторым же позволили бороться с вредными привычками постепенно.

Оказалось, что во торой группе больше рецидивов. Кроме того, на месте одних вредных привычек методически появлялись другие. Резкие изменения дают человеку больше шансов начать новую жизнь. К такому выводу пришли исследователи. Отказывайтесь от вредных привычек сразу и бесповоротно.