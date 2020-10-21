В Москве школьники учатся разделять отходы

21.10.2020, 18:35, Новости дня

В начале нынешнего года в Москве стартовала реализация программы раздельного накопления отходов.

Указанная программа предусматривает, что отныне мусор не отправляется на свалку, а используется в рамках процесса переработки. Учитывая данный принцип обращения с отходами жизнедеятельности, важную роль в деле работы с мусором играют горожане. Пока что процесс грамотных действий в отношении отходов в сознании москвичей находится на стадии принятия и осознания важности действия. Особенно важно формировать привычку грамотного обращения с отходами у детей.

В течение шести первых месяцев реализации столичная программа раздельного накопления отходов продемонстрировала весьма позитивные результаты. В практическом смысле это выразилось в том, что за отчетный период на переработку отправилось на 60% больше вторсырья (413 тонн), чем за аналогичный период прошлого года.

Металл, стекло, пластик, картон и бумага продолжат свое так называемое товарное существование в виде новой продукции, а также принесут пользу, став сэкономленными мегаваттами электроэнергии.

В Москве уже стартовали проекты, целью которых является приобщение жителей города к грамотному обращению с отходами. К примеру, был запущен сайт «Чистая Москва», посетив который можно ознакомиться с основными правилами раздельного сбора мусора и полезными рекомендациями, а также узнать новости рассматриваемой отрасли.

Для детей к новому учебному году ИД «Московская правда» выпустил книгу под названием «Вторая жизнь мусора, или как сделать отходы полезными». Главной составляющей этой книги является ознакомление читателей с практическими советами по поводу раздельного сбора мусора.

Стоит упомянуть, что в конце минувшего года в столичные учебные заведения уже были отправлены книги о принципах процесса раздельного сбора отходов, получившие название «История мусора: от древних отходов до переработки пластика». Кроме того, было создано несколько анимационных роликов про папу Мишку и его сына Мишутку, которые вместе учатся сортировать отходы. Эти материалы предназначены для детей, а для их родителей были созданы видеоклипы с различными популярными и знаменитыми людьми (актерами, певцами, спортсменами, блогерами и др.), главный идейно-тематический посыл которых заключается в представлении раздельного сбора отхода в качестве полезного процесса. Данные ролики были опубликованы на официальных страницах московского департамента ЖКХ в социальных сетях.

Для того, чтобы дети воспринимали грамотное обращение с отходами в качестве своего рода обязательного действия обыденного характера, требуется применение разного рода инструментов и способов влияния. В данном случае подойдут разного рода творческие проекты, конкурсы, викторины, марафоны, экологические акции, игры, экскурсии, экологический десант, клуб защитников природы и многое другое. В ненавязчивой форме юным москвичам объяснят, что переработка одной тонны пластика позволяет сэкономить почти столько же нефти, 60 килограмм макулатуры может спасти от гибели одно дерево, процесс разложения алюминиевой банки в природе составляет 500 лет, а резины – 100 лет.

Глава Департамента ЖКХ города Москвы Александр Соловьев сообщил «Комсомольской правде», что в настоящее время важно акцентировать внимание на формировании привычки сортировать мусор именно у детей.

Дабы научиться грамотно обращаться с отходами, дети могут создавать рисунки на обеих сторонах бумаги, а затем данные работы применять при создании различных поделок. Кроме того, юное поколение должно осознать важность принципа умеренного потребления, дабы не использовать те предметы, замена которых можно и не представляет собой серьезную проблему. Также детям следует понять, что от фломастеров следует по возможности отказываться, поскольку в процессе их изготовления применяется пластик. Что касается пластиковой посуды и упаковки, то в данном случае также следует ответить отказом. Для закрепления сознательной установки просветительскую работу нужно начинать с детского сада.

В случае четкого соблюдения указанного алгоритма у ребенка сформируются правильные привычки и навыки, основанные на ответственном подходе к экологическим проблемам современности.

Добиться цели можно, сделав правильное поведение по отношению к отходам органичной частью процесса так называемого повседневного существования в его бытовом ракурсе. В справедливости этой методики работы убеждена куратор отдела онлайн-просвещения и PR студенческой экологической организации ЭкоГильдия МГУ Анастасия Николаева. Она убеждена, что на детское сознание следует воздействовать посредством создания литературных произведений соответствующей идейно-тематической направленности. Кроме того, Анастасия Николаева считает, что раздельный сбор мусора можно превратить в соревновательный процесс, дабы повысить уровень личной заинтересованности детей.

Некоторый прогресс в этом деле уже есть. На Всероссийском конкурсе «Большая перемена» есть направление «Экология». Но эти мер не хватает для достижения окончательной цели.

Многие развитые страны мира имеют богатый опыт формирования у детей экологического сознания. В детских садах Германии и Финляндии просветительская работа начинается в детских садах. В каждой группе имеются контейнеры для раздельного сбора мусора. В Испании используется грамотно разработанная система поощрений. Каждый ребенок знает, что за сортировку отходов ему полагается вознаграждение в виде лакомства. В данном случае имеет место понятная мотивация. В Бразилии подростки сортируют отходы, дабы обменять их на проездной билет или же использовать в качестве оплаты товаров первой необходимости. В Японии для твердого формирования экологических сознательных установок у детей данное направление просветительской работы было интегрировано в школьное обучение. Также раздельный сбор мусора стал самостоятельным предметом в шведских школах. В Израиле в деле просвещения школьников принимают участие корпорации, основным направлением деятельности которых является работа с отходами. Они снабжают школьников соответствующей литературой.

Лауреат Нобелевской премии по физике Нильс Бор в своем время сказал, что причиной исчезновения человечества с земной поверхности станут не масштабные атомные взрывы, а мусор, с которым никто ничего не сделал. Избежать так называемого мусорного апокалипсиса ещё можно, а для этого нужно грамотно сортировать отходы.