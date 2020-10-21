COVID-19 оказался в пять раз смертоноснее гриппа — исследование

21.10.2020, 18:30, Разное



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В новом отчете CDC проанализировали данные почти 4000 пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19 в больницы Управления здравоохранения ветеранов (Veterans Health Administration) с марта по май, а также 5400 пациентов, попавших в больницу с тяжелым гриппом с октября 2018 по февраль 2020 года. Средний возраст заболевших в обеих группах — 69-70 лет.

Сравнительный анализ наглядно продемонстрировал повышенную опасность коронавируса: от COVID-19 скончались 21% пациентов, в то время как смертность от гриппа за более продолжительный период составила 4%. Разница более чем в пять раз. Кроме того, риск осложнений, при которых требуется госпитализация в отделение интенсивной терапии, при коронавирусе вдвое выше, чем при гриппе, а продолжительность нахождения в больнице — почти в три раза дольше.

В отчете приведены данные только о госпитализированных пациентах, однако они свидетельствуют о том, при коронавирусе необходимость в лечении в условиях стационара значительно возникает существенно чаще, чем при гриппе. По оценкам CDC, менее 1% больных гриппом попадают в больницы, в то время как при COVID-19 в госпитализации нуждаются до 20% пациентов.

Авторы исследования сравнили также риск возникновения осложнений при обеих инфекциях. Оказалось, что вероятность развития острого респираторного дистресс-синдрома у больных коронавирусом в 19 раз выше, чем у пациентов с гриппом. В этой группе вдвое повышен риск миокардита (воспаления сердечной мышцы), тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии и внутричерепного кровоизлияния.

«Клиницисты должны проявлять бдительность в отношении симптомов и признаков осложнений у госпитализированных пациентов с COVID-19, чтобы своевременно принять меры для улучшения состояния здоровья и снижения риска длительной нетрудоспособности», – пишут авторы.