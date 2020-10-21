Смартфон Vivo iQOO U1x по цене 135 долларов получил экран HD+ и тройную камеру

21.10.2020, 18:17, Разное

Новинку в среднеценовой группе смартфонов представила компания Vivo. iQOO U1x оснащен тройной камерой и экраном HD+, при этом его цена составляет порядка 135 долларов США.

Устройство работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 662, при этом частота элементов Kryo 260 составляет до 2 ГГц. Дополняется чипсет графическим ускорителем Adreno 610, модулем оперативной памяти в 4 либо 6 гигабайт в зависимости от версии, и мобильным модемом X11 LTE от Snapdragon. Как видно из наименования модуля, новинка не получила поддержки работы в сетях пятого поколения.

6,51-дюймовый IPS-экран аппарата выполнен в формате HD+ и занимает почти 90% поверхности фронтальной панели. Разрешение дисплея равно 1600 × 720 точек, а в вырезе вверху встроена селфи-камера на 8 мегапикселей с диафрагмой до f/1,8. При этом основная камера тройная, она состоит из пары 2-мегапиксельных датчиков, отвечающих за макросъемку и мониторинг глубины сцены, а также основного объектива в 13 мегапикселей. В продажу поступят две модификации девайса, с вместительностью чипа основной памяти в 64 и 128 гигабайт. Работает смартфон на десятом поколении операционной системы Android с фирменной оболочкой iQOO UI.

Аккумуляторная батарея устройства получила вместительный объем в 5 тысяч мАч, кроме того, она поддерживает 18-ваттную подзарядку. Также есть «на борту» смартфона 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, разъем Micro-USB и сканер отпечатков пальцев, вынесенный на боковую грань. За коммуникации в девайсе отвечают Wi-Fi-адаптер модификации 802.11ac и Bluetooth 5.1. Стоимость аппарата в зависимости от оснащенности составляет соответственно от 135 до 180 долларов США.