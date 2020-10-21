Мнение: Опасность рефлексии

21.10.2020, 17:55, Разное

Рефлексия вытесняется, подавляется и блокируется не просто так.

Это защитный механизм психики.

Человек не готов осознать то, с чем он ничего не может сделать или сделает что-то, а потом пожалеет. Предчувствуя это заранее, он блокирует рефлексию.

Вот почему столько лет я не поднимала эту тему. Мы должны были получше разобраться с границами.

Хорошие границы – самая лучшая, эффективная и верная защита.

Если у вас хорошие границы, вы в безопасности.

А вот если ваши притязания, цели, желания и планы постоянно вылезают за границы, вы в опасности и честная рефлексия становится для вас вредной.

Представьте себе типичного Штурмана. У него плохое мы, он ощущает единство душ со своей половинкой и рулит этим мы, которого в реальности нет. Он направляет мы, контролирует, он планирует, исходя из уверенности, что половинка его довольна и даже счастлива, слушает его и внимает. И вдруг этот Штурман узнает об измене. Или просто его решают бросить. Столько лет, он тратил все свои деньги, все свои силы, рассчитывая на свое влияние, и вдруг все закончилось. У него выбили табуретку из-под ног.

Что сообщает ему его честная рефлексия? Что его предали, унизили, растоптали, а перед этим обманули. Источник его боли – его партнер (не важно, деловой, семейный или любовный). Предателя надо уничтожить или хотя бы наказать. Если слияние слишком сильно, то источником боли может ощущаться конкурент, тот с кем Штурману изменили или кого он подозревает. Это он украл половинку и он должен быть уничтожен или наказан. Во всяком случае свою собственность надо вернуть, иначе смерть. Вот какой будет его честная рефлексия.

Честная рефлексия в случае плохих границ не решает проблему, а усугубляет ее.

Человек вынашивает планы мести, он не может отказаться от того, что считает своим, его раздирают противоречия, и если он честно рефлексирует свои эмоции, он чувствует жажду мести и страх совершить преступление и эти эмоции одинаково сильны. У него внутренний конфликт такой силы, что он просто вынужден подавить одну из эмоций или обе, чтобы прийти хоть в какое-то равновесие и не сойти с ума.

Вот почему бесполезно стремиться к ясной и честной рефлексии, если у вас плохие границы.

Работа над рефлексией должна происходить одновременно с работой над границами.

Это позволит вписать ваши сознательные планы, ваши цели и стремления в ваши границы, чтобы они касались ваших реальных возможностей, а не иллюзорной власти над людьми и миром. В этом случае честная рефлексия будет открывать перед вами фронт реальной работы. Вы не будете ощущать боль и гнев за то, что вам не принадлежит, потому что не будете ощущать это своим.

Понимаете, в каких случаях возникает боль, гнев и страх?

Это сигнальные эмоции, которые призывают организм активизировать ресурсы для самозащиты.

Боль – это значит, что какой-то части вашего тела или души нанесен ущерб. Боль призывает вас мобилизоваться и принять срочные меры для спасения и восстановления.

Гнев – это значит, что некто угрожает вашей целостности, вашему чувству достоинства, хочет подчинить вас или лишить законных прав. Гнев призывает вас собраться и защитить себя.

Страх – это значит, что нечто угрожает вашей физической безопасности и вам необходимо спасаться бегством или защитить себя иначе.

Все сильные эмоции сигнализируют, что вы должны срочно принять меры и вы можете принять эти меры.

Испытывать сильные эмоции по поводу того, что никак от вас не зависит и нисколько вам не принадлежит, человек не должен. Это нецелесообразно, это саморазрушительно. И если люди испытывают такие эмоции, то лишь потому, что ощущают это нечто зависящим от себя и принадлежащим себе. Но ощущают не стабильно. Обычно корона шатается в такие моменты и человек чувствует то гнев, то страх, то свое полное право, то отсутствие прав. И он вынужден блокировать рефлексию, чтобы его шатало поменьше. Или доводить себя до аффекта, чтобы сделать гнев доминантой.

Локус контроля как циркуль рисует вам круг границ согласно тому кем вы себя чувствуете, как вы сами ощущаете свою территорию. Если локус контроля внешний и на вас корона, то вы чувствуете свою территорию намного больше.

Представьте себе насколько далеко от реальных границ человек в короне ощущает свои границы.

И его рефлексия будет послушно сигналить о боли, гневе, страхе и радости, исходя из тех границ, которые рисует ему его локус контроля.

Когда мы говорим “границы”, мы часто имеем в виду две совершенно разные вещи: “реальные границы” – то, на что человек действительно имеет право (рычаги влияния и возможность это защищать) и “ощущаемые границы” – то, где человек часто ни прав не имеет, ни рычагов, ни реальных возможностей, но считает это своим. Часто еще и третье: способность видеть реальные границы.

Плохие границы – это когда ощущаемые границы очень сильно расходятся с реальными.

Отсутствие границ – это когда ощущаемая граница проводится произвольно, как в голову взбредет.

Хорошие границы – это когда ощущаемые границы совпадают с реальными.

Рефлексия не занимается формированием границ! Она сигнализирует то, что вы чувствуете, исходя из ощущаемых границ.

Если вы идентифицированы с кем-то, вы будете испытывать боль, гнев, страх за этого человека, даже если лично вашему телу и имуществу ничего не грозит. И вы будете навязывать ему свою волю, желая его направить и спасти. А он будет ощущать ваше насилие и сопротивляться. Причем делать это будет в границах, а значит очень эффективно в отличие от вас.

Если вы диссоциированы от себя, вы можете не испытывать гнева, когда вас унижают и лишают прав, и даже физическую боль вы можете воспринимать очень притупленно. Ваш локус контроля не опознает вас как свою территорию, он считает своим нечто другое, и себя он видит в ком-то или чем-то другом. Так при сильной аддикции своим и даже собой человек ощущает аддиктин, например своего кумира, а себя чем-то побочным, неважным и несущественным. Именно поэтому так легко разрушает себя.

Локус контроля у обычного человека далеко не всегда внутри него и даже редко. Человек постоянно куда-то “улетает”, поскольку человек там, где его локус. Обычно его локус следует за фокусом и человек ощущает себя там, где его внимание.

Знаменитые гурджиевские практики были направлены на то, чтобы научить учеников держать локус контроля внутри. “Помнить себя” называл это Гурджиев. Если вы попробуете в течение дня фиксировать, где находится ваш локус, часто ли вы помните себя, ощущаете себя внутри себя, вы с удивлением обнаружите, что это случается редко. Может получиться так, что пытаясь поместить внутрь себя локус, вы все время будете помещать фокус внутрь себя, отрывая внимание от работы и дел и думая о себе. А вот держать локус внутри, а фокус на делах – это высокий уровень мастерства. У большинства людей это бывает только в момент творческого вдохновения, очень редко. Но приносит высокий результат и стоит того, чтобы этому учиться.

С таким блуждающим локусом ничего удивительного, что границы люди все время ощущают не там, где они есть. Все, что приглянулось, присваивается, все, что заинтересовало, кажется своим. И в этом случае честная рефлексия не только невозможна, но и опасна. Потому и невозможна, что опасна.

Постоянно рефлексировать свою жадность, зависть, раздражение или тягу к чужому неприятно. А если решить, что желания надо выражать, получится совсем засада. Такое агрессивное решето никого до добра не доведет.

Когда мы разбираем нерыб или рыбаков, многие думают, что они тщательно фильтруют свои желания и выражают только те, которые в границах, а остальные держат в секрете. На самом деле у рыбаков и нет никаких желаний мимо границ, таких, которые надо было бы тщательно скрывать. Не доносить до каждого встречного – да, но скрывать – нет. Нельзя думать, что нерыбы сдерживают свою решето. У них нет решета и почти никогда нет сита, то есть нет того, что они могли бы выплескивать.

Представьте себе, как гармонично выглядит человек, который может честно рефлексировать свои эмоции и искренне их выражать. Для этого нужно только одно: чтобы его локус контроля был на месте и он хорошо ощущал свои реальные границы. Тогда у него не будет ни одного вредного для него желания.

По большому счету хорошего локуса достаточно. Невозможно, чтобы локус ваш был хорош, а границы плохие. Если вы точно осознаете, где вы, кто вы, у вас и самооценка в порядке, вы и возможности хорошо видите, а вот если идентичность ваша плывет и вы принимаете за себя какую-то воображаемую персону, более авторитетную, более красивую, более богатую, чем вы, вам все время кажется, что ваши границы шире, чем есть. И тогда ваша рефлексия сигналит вам, что ваши права нарушают, что вашим правам угрожают, тогда, когда это вообще не ваши правы и вас не касаются.

Как вы понимаете, это и есть корона – вот такое нарушение самоидентификации и искажение самооценки.

Как можно описать актуальную задачу для большинства читателей?

Глупо будет, если все будут бороться за честную рефлексию, забыв про локус и границы.

Рефлексия будет либо нечестной, либо противоречивой и изменчивой. То одно вы честно рефлексируете, то другое, то третье, и все это честно. Границы все время плывут и меняются (ощущаемые границы, реальные конечно нет) и поэтому скачет рефлексия как давление гипертоника. Чтобы прояснить и стабилизировать рефлексию, надо сформировать границы. Это значит сделать ощущение границ адекватным реальным границам, то есть своим реальным возможностям.

Замечали за собой, в каких случаях отрефлексировать честно эмоции особенно сложно?

Можете проанализировать почему так?

А когда легко?