Плоская рамка iPhone 12 надёжнее, чем в предыдущих моделях защищает от повреждений

21.10.2020, 17:53, Разное

Эксперты оценили прочность лицевой части iPhone 12 при падении по сравнению с предыдущими «яблочными» моделями. Оказалось, что плоская рамка, которую получил аппарат, защищает его надежнее, чем обрамление другой конструкции.

Вместе с другими характеристиками производительности и мощности в двенадцатом поколении iPhone производитель изменил также внешний вид. Apple решили вернуться к прежнему дизайну обрамления смартфона, который опоясывает по периметру весь корпус телефона. Теперь, как и в девайсах ранних выпусков, появилась металлическая пластина, составляющая плоскую рамку. Ее полезность и функциональность видна на примере того, что защищенность лицевой части повысилась в 4 раза, тыльной – вдвое.

Таким образом, возврат к старому визуальному исполнению оказался не только имиджевым шагом, показывающим взаимосвязь поколений «яблочного» смартфона. Это еще и практичное решение, позволяющее в большинстве случаев избежать повреждения аппарата. В публикации CNBC, которые ссылаются на источники в корпорации Apple, также указано наличие дополнительных защитных функций благодаря использованию нового керамического покрытия Ceramic Shield.

При падении смартфона торцом, а не плашмя, высок риск возникновения трещин именно на округлом корпусе. Далее они переходят в дефекты левой грани или стеклянной панели сзади (на примере 11 версии iPhone). В случае же с плоской рамкой, она поглощает существенную часть энергии удара. При этом покупатели, уже получившие новое устройство по предзаказу, заявляют, что никаких неудобств острые грани гаджета не вызывают.