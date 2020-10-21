Совфед одобрил продление начисления выплат на детей до марта 2021 года

21.10.2020, 17:48, Новости дня

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

Инициатива была внесена в Госдуму первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Они предлагают установить, что ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года, а со 2 октября начала работать норма, согласно которой для продления выплаты нужно подавать заявление, передает ТАСС.

«Нам удалось в достаточно сжатые сроки рассмотреть и принять этот важный во время пандемии законопроект. Он был подготовлен по поручению президента. Сейчас есть все необходимые условия для оформления нужных документов в режиме онлайн, до 1 марта 2021 года выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут начисляться автоматически», – сказал Турчак.

Поводом для такой инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Как отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии. Она напомнила, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц не может быть ниже МРОТ и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов. «Это позволит защитить права граждан с невысокой заработной платой и страховым стажем до восьми лет», – подчеркнула Карелова.

В октябре правительство сообщило, что намерено выделить более 8,8 млрд рублей для регионов на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

Напомним, 20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.