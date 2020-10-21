Эксперт: Пределов сближению РФ и Китая в военно-политической сфере нет

21.10.2020, 17:48, Новости дня

Сближение РФ и Китая в военно-политической области сейчас очевидно, и предпосылок для установления его пределов нет, сообщил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас не вижу таких пределов, честно говоря. Потому что американская политика становится все более жесткой, американцы не очень заинтересованы в контроле над вооружениями, правда, вчера были некоторые обнадеживающие сигналы. В любом cлучае контроль над вооружениями практически не существует», – сказал он Никонов, передает ТАСС.

В то же время, по мнению Никонова, РФ и Китай пока не готовы к созданию формального военно-политического союза и не заинтересованы в нем. «Но по многим направлениям это сближение очевидно: совместные военные учения, очень схожие позиции по основным конфликтным проблемам современности. Я думаю, что если смотреть на долговременную перспективу, на перспективу долговременной конфронтации китайско-американской на XXI век, то пределы эти, российско- китайского сближения военно-технического и военно-политического, могут раздвигаться очень сильно», – отметил он.

Никонов указал, что единственным сдерживающим фактором для российско-китайского сближения в этих областях может являться сотрудничество РФ и Индии. «Мы тоже рассматриваем Индию в качестве очень важного и серьезного партнера, не менее важного, чем Китай. Для РФ вот эти китайско-индийские отношения и сближение этих стран, действительно, исключительно важны, и РФ действительно принимает во внимание индийские озабоченности, связанные с российско-китайским военно-техническими сотрудничеством. Это то, что мы принимаем во внимание, но не фактор американо-китайского сотрудничества», – добавил он.

Что касается конфронтации Китая и США, то, по словам Никонова, КНР лучше готова в общественном, политическом и экономическом отношении для долгого противостояния. Китайское общество достаточно монолитно, а отдельные дестабилизации на китайских территориях являются факторами слабости, но не идут ни в какое сравнение с факторами слабости американского общества, которое «расколото и неспособно на какие-то даже очень серьезные внешнеполитические долговременные инициативы».

«Есть, конечно, очень мощное глубинное государство, которое гораздо мощнее, чем поверхностное американское государство, и которое собственно и ведет новую холодную войну с Китаем. Но я не думаю, что эти возможности превосходят возможности глубинного государства в Китае, которое тоже весьма могущественно», – добавил он.

«США никогда не смогут одержать верх в двойном сдерживании Китая и России. Если где-то в мире принимаются ставки долговременные на исход «холодной войны 2.0», то я бы, конечно, поставил на Китай. Правда, пришлось бы ждать очень долго результатов этого соревнования, поскольку, я думаю, это как минимум XXI век», – резюмировал Никонов.

Ранее бывший помощник 43-его президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The National Interest заявил, что укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США. Он также заявлял, что предложение президента США Дональда Трампа вернуть Москву в «Большую восьмерку» является неожиданной, но хорошей идеей, так как Россию следует «вырвать из объятий» Китая – «опасного противника западного либерализма».

Во вторник шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют усилить конкурентную борьбу с Россией и Китаем за рынки оружия и военной техники.