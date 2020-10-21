 

США заявили о готовности РФ заморозить свой ядерный арсенал

21.10.2020, 17:48, Новости дня

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что РФ якобы согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что соглашения по стратегической стабильности с Россией еще предстоит оформить окончательно, передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.

Однако Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.

Тем временем глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты готовы к немедленной встрече с Россией для финализации соглашения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

В ООН сообщали, что надеются на успех договоренностей РФ и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает продление договора.



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