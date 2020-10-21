 

Путин поручил правительству вернуть рынок труда на докризисный уровень

21.10.2020, 17:40, Новости дня

Правительству необходимо вернуть показатели по рынку труда на докризисный уровень, такую задачу перед руководством страны поставил президент Владимир Путин.

«Рынок труда должен вернуться к докризисному… такая задача перед правительством стоит, и надеюсь, что она будет решена», – сообщил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что к организации удаленной работы есть много вопросов. «Здесь, конечно, очень много вопросов, нужно обеспечить интересы бизнеса (работодателей) и интересы работников, там много вопросов текущего характера», – приводит слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что этим «безусловно, надо заниматься».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с пиком более чем на 100 тыс. человек – до 3,5 млн.



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