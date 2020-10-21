Глюк’oZа призналась, что летом переболела COVID-19

21.10.2020, 17:25, Новости дня

Российская певица Глюк’oZa 19 октября в Instagram сообщила, что летом накануне отпуска заразилась коронавирусом.

“Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время – наглость! Но в этом году я ждала отпуск больше своего дня рождения. И когда дождалась, заболела COVID-19”, – написала она.

По словам певицы, во время лечения она была в изоляции от своей семьи. Артистка отметила, что перенесла болезнь в легкой форме.

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Очень сложно в этот раз настроиться на отпуск. Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время – это наглость! Но в этом году я ждала отпуска больше своего дня рождения. И когда дождалась заветных 14 дней летом…заболела. Коронавирусом. Прямо перед вылетом. И вместо отдыха на море тихо и мирно провела две недели дома, в полной изоляции от своей семьи. Рада, что всё позади, и что все испытания я перенесла легко. * Несмотря на карантинные меры и ограничения артистической деятельности, каждый день в этом непростом году был насыщен бурлящей работой и большими проектами, которые, надеюсь, будут продолжаться и в будущем. А пока я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья! И найти свой момент счастья, где бы вы ни были! Благословите меня на отдых! Меня это очень подбодрит!

Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 19 Окт 2020 в 5:03 PDT

Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года. 17 июня 2006 года Глюк’оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у более чем 40,8 млн человек во всем мире. Из них выздоровело уже 27,9 млн, а умерло более 1,12 млн пациентов.

В России количество заразившихся превысило 1,4 млн человек. Из них 24,7 тыс. умерли.