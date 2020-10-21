 

Палица: Коррупционные схемы и отсутствие государственной поддержки не дают развиваться отечественному производству

21.10.2020, 17:25, Новости дня

В Украине политика государства направлена на благоприятные условия для иностранцев, а не для своих, заявил председатель политической партии “За майбутнє”, нардеп Игорь Палица на встрече с руководителями предприятий Броваров Киевской области, сообщает пресс-служба политической силы. 

“Люди хотят работать, вкладывать деньги здесь, в Украине, а им это все запрещено – где коррупционными схемами, где законными схемами. Пример хлебокомбината в Броварах: предприятие хотело развивать производство, но не может, потому мэр продал землю и прямо за забором комбината выросла многоэтажка. Наша позиция – экономический прагматизм. Мы защищаем экономику Украины, а не экономику тех, кто хочет нам продавать испанские овощи и фрукты, китайский алюминий или “Джавелин”, вместо того, чтобы мы производили их в “Укроборонпроме”. Поэтому мы не пошли в политику. Мы пошли, чтобы изменить принципы. Чтобы у нас работали заводы, чтобы украинцы могли развивать производство, вкладывать инвестиции, чтобы люди имели работу”, – заявил политик.

Председатель правления ООО “Броварской алюминиевый завод” Сергей Шапран обратил внимание и на неравные условия для экспорта продукции.

“Более 40% нашей продукции идет на экспорт, и для нас очень важно иметь равные условия с производителями из стран Евросоюза”, – отметил он.

Глава Киевской областной организации политической партии “За майбутнє” Ярослав Москаленко отметил, что на Киевщине есть еще и проблема с получением земельных участков.

“Когда инвестор – иностранный или украинский – хочет вложиться в предприятие, он должен оформить земельный участок, подвести коммуникации. Это миллионы долларов только на коррупционные схемы. Наша сегодняшняя задача, когда мы придем к власти, – дать возможность таким инвесторам получить земельный участок от государства с коммуникациями, подведенными за счет областного или государственного бюджета”, – сказал Москаленко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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