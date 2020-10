Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери

21.10.2020, 17:25, Новости дня

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II поделилась в сети снимками своей матери – писательницы и мецената герцогини Йоркской Сары.

Комментируя снимки, принцесса Евгения заявила, что считает ее уникальной и неповторимой женщиной. Публикацию внучка Елизаветы II посвятила дню рождения матери – герцогине Йоркской исполнился 61 год.

Happy Birthday to my dear mumsy… * * You are one of a kind. * * There were too many pictures to choose from that show how completely unique you are. * * Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 15 Окт 2020 в 5:06 PDT

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского. Родители принцессы Евгении развелись в 1996 году.

Герцогиня Йоркская Сара (в девичестве Фергюсон) после развода с сыном королевы Великобритании занимается благотворительностью и литературной деятельностью. Она также сыграла роль самой себя в одном из эпизодов американского сериала “Друзья”.