Поклонники подозревают Нюшу в беременности

21.10.2020, 17:17, Разное

Вокалистка Нюша задала своим подписчикам вопрос о том, какая из двух фотографий им нравится больше. Поклонники сразу стали обратили внимание на позу артистки и пришли к интересным выводам.

Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, на своей странице в Instagram показала фото и стала спрашивать у поклонников, какой снимок получился лучше. В кадре исполнительница позирует на фоне ткани черного цвета. Для фотосессии она надела укороченное шелковое платье-сорочку и удлиненный кожаный жакет. Из украшений для шеи выбрала крупную серебряную цепь.

На первой фотографии Нюша спустила пиджак с одного плеча, одной рукой придерживает себя за голову, а второй прикрывает живот. Фанаты задумались о том, что артистка может быть беременна. Эту тему они активно стали обсуждать в комментариях. Но многие подписчики не увидели на снимке округлившийся живот Анны Шурочкиной и стали писать для нее много комплиментов, стараясь выбрать лучшую фотографию, но оба снимка очень понравились поклонникам, поэтому мнения разделились.