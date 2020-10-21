 

Посол Азербайджана не увидел причин для встречи Алиева и Пашиняна

21.10.2020, 17:08, Новости дня

На данный момент нет предпосылок для встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

«Как отметил наш президент, уважаемый Ильхам Гейдарович [Алиев], такое приглашение получено не было. И, по-моему, ситуация еще не созрела», – сказал посол в интервью ТАСС.

По мнению диппредставителя, армянская сторона продолжает демонстрировать «деструктвивность в подходах», поэтому об этом рано говорить.

«Если такая инициатива будет проявлена, то, естественно, она будет должным образом рассмотрена, о чем общественность, конечно же, будет проинформирована», – указал Бюльбюль оглы.

Он добавил, что Азербайджан продолжит отстаивать свою позицию по урегулированию в Нагорном Карабахе, так как она основана «на международном праве и справедливости».

Тем временем помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в ответ на заявление армянского премьера об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта заявил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации на переговорах.

«Азербайджанская республика поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой, основанной на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН», – сказал он РИА «Новости».

В среду Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе пока нет дипломатического решения, и призвал армян брать оружие и сражаться.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Строительство российской лунной базы решили поручить роботам

18.07 / Кафедральный собор загорелся во французском Нанте

06.10 / Бренд Subaru показал прототип спортивного BRZ 2022 года

30.08 / Мигранты с коронавирусом покусали врачей в Италии

09.09 / Стратегия Минздрава позволила избежать высокой смертности от коронавируса в Украине – эксперт

20.07 / Москва призвала Киев выполнить обязательства по минским соглашениям

28.07 / Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

19.10 / Андрей Метельский просит столичную прокуратуру разобраться в ситуации с обманутыми акционерами финансовой пирамиды

04.08 / Минюст потребовал наказать адвокатов Сафронова за отказ от подписки о неразглашении

13.07 / Путин о развитии экономики: Если будем сидеть на одном месте, болото будет хлюпать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска