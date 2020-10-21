Посол Азербайджана не увидел причин для встречи Алиева и Пашиняна

21.10.2020, 17:08, Новости дня

На данный момент нет предпосылок для встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

«Как отметил наш президент, уважаемый Ильхам Гейдарович [Алиев], такое приглашение получено не было. И, по-моему, ситуация еще не созрела», – сказал посол в интервью ТАСС.

По мнению диппредставителя, армянская сторона продолжает демонстрировать «деструктвивность в подходах», поэтому об этом рано говорить.

«Если такая инициатива будет проявлена, то, естественно, она будет должным образом рассмотрена, о чем общественность, конечно же, будет проинформирована», – указал Бюльбюль оглы.

Он добавил, что Азербайджан продолжит отстаивать свою позицию по урегулированию в Нагорном Карабахе, так как она основана «на международном праве и справедливости».

Тем временем помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в ответ на заявление армянского премьера об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта заявил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации на переговорах.

«Азербайджанская республика поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой, основанной на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН», – сказал он РИА «Новости».

В среду Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе пока нет дипломатического решения, и призвал армян брать оружие и сражаться.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.