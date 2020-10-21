Алена Рапунцель уже месяц встречается со стриптизером

21.10.2020, 17:05, Разное

Экс-участница «ДОМа-2» Алена Рапунцель пояснила журналистам, что уже месяц встречается со стриптизером по имени Илья. Пара познакомилась в ночном заведении Москвы.

Недавно Алена Рапунцель тяжело переживала расставание с Максимом Колесниковым, который на данный момент является участником реалити-шоу. Она ушла из проекта три месяца назад и пыталась построить отношения с экс-возлюбленным за пределами телестройки, но ничего из этого не получилось. Алена Рапунцель приняла решение «начать жизнь с чистого листа» и вскоре встретила Илью. Танцор из ночного клуба сам к ней подошел, а она не смогла устоять перед его харизмой. Пара начала общаться и вскоре поняла, что между ними взаимная симпатия. 23-летняя Алена Рапунцель призналась, что не намерена никуда торопиться и знакомить нового парня со своим сыном. Стриптизер нормально воспринял эту информацию и знает, как вести себя с детьми, ведь у него есть младшие братья. Матери своего нынешнего избранника экс-участница «ДОМа-2» тоже пока не представляла.

Вокруг личной жизни Алены Рапунцель всегда было много слухов. Например, недавно Валентин Курносов, который является солистом группы «Тайпан», рассказал о том, что тайно с ней встречался. Бывшая участница телестройки была удивлена его словами, так как всегда считала, что между ними просто дружба. Она считает, что такое поведение недостойно мужчины и Валентин Курносов просто пытается «хайповать» на ее имени.