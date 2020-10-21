В продажу вышел смартфон Huawei Y7a с квадрокамерой, экраном Full HD+ и ёмким аккумулятором

21.10.2020, 17:05, Разное

Китайская корпорация Huawei вывела на рынок новый смартфон, Huawei Y7a получил квадрокамеру и экраном с расширением Full HD+. Кроме того, девайс получил ёмкий аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Несмотря на санкции Соединенных Штатов в отношении китайского IT-гиганта, компания Huawei продолжает выпускать на рынок новые аппараты с топовыми характеристиками. Так, сейчас бренд выпустил смартфон среднего ценового сегмента Y7a, работающий на десятой версии Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10.1. Мощность и скорость работы аппарата обеспечиваются процессором Kirin 710A, дополненным 4-гигабайтным модулем оперативной памяти. Несмотря на некоторую схожесть смартфона с Huawei P Smart 2021, здесь внутреннее хранилище получит два варианта, 64 и 128 гигабайт. Предусмотрена также возможность расширения памяти за счет карты формата microSD до 512 гигабайт.

6,67-дюймовый дисплей выполнен в формате Full HD+ и имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей. Фронтальная камера аппарата размещена в вырезе экрана сверху, ее разрешение составляет 8 мегапикселей, а максимальная диафрагма равна f/2,0. Блок основной камеры включает четыре датчика, пары 2-мегапиксельных, 8-мегапиксельный и 48-мегапиксельный. При этом в модуль входит широкоугольный 120-градусный объектив, макромодуль и датчик глубины.

Кроме того, в оснащение смартфона включены сканер отпечатков пальцев, вынесенный на боковую грань, модули для коммуникаций по Bluetooth 5.1 иWi-Fi 802.11b/g/n, GPS/ГЛОНАСС-приёмник, разъемы USB Type-C 3,5-мм для наушников. Батарея в 5 тысяч мАч поддерживает быструю подзарядку SuperCharge мощностью в 22,5 Ватт. При этом вес смартфона – 206 грамм, а его толщина составляет 9,26 миллиметра, а стоимость аппарата не превысит 200 долларов.