На юго-западе Москвы найден труп старшеклассника

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21.10.2020, 17:05, Разное

В юго-западной части российской столицы было найдено тело учащегося 10-го класса одной из школ Москвы. Такие данные приводит агентство «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в столичных органах правопорядка.
По данным источника агентства, немногим ранее сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что возле одного из зданий в районе ул. Большой Черемушкинской найдено тело несовершеннолетнего подростка. «Предварительно сообщается, что до смерти школьника мог довести неизвестный», – цитирует агентство слова собеседника.

Впрочем, отмечается в публикации, предсмертной записки на месте гибели подростка стражи порядка не обнаружили. По словам отца покойного, после смерти матери, которая произошла еще 7 лет тому назад, мальчик замкнулся в себе настолько, что в 2015 году ему даже пришлось пройти курс лечения в Детской психиатрической клинике.

Также сообщается, что по факту этого происшествия на данный момент открыто уголовное производство.



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