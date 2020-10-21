Для борьбы с коронавирусом в московском метро появятся православные вагоны

21.10.2020, 17:02, Разное

В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в столице мэрия Москвы совместно с Русской православной церковью (РПЦ) приняли решение о ряде совместных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, по мнению представителей духовенства, наиболее эффективным способом станут православные вагоны, доступные в одном из составов на каждой линии московского метрополитена.

Внешне узнать православный вагон пассажирам не составит труда: он будет расписан рисунками на библейскую и православную тематику. Для входа в него необходимо внести пожертвование на развитие церковной инфраструктуры РПЦ. Предотвратить несанкционированное проникновение в храм поможет турникет. Внутри вагона пассажиров ждёт батюшка, который будет проводить службы. Также в мобильной часовне можно приобрести свечи и поставить их за здравие или за упокой по желанию. Пассажирам метро предоставят возможность помолиться и прикоснуться к копиям известных православных икон.

В пресс-службе метрополитена отмечают, что посещение православного вагона не входит в стоимость одной поездки, а оплачивается отдельно. При этом все ограничения действуют и внутри культового сооружения. Речь о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. В РПЦ заявляют, что все священнослужители, работающие в метро, регулярно сдают тест на наличие коронавирусной инфекции, а в помещении её нейтрализует ладан.

«Нас давно просили создать такие вагоны, куда можно зайти и помолиться. А сегодня, в условиях пандемии это вдвойне важно. Вы и сами понимаете, какой поток пассажиров проходит через метрополитен в день, без молитвы сложно не заразиться, да и время приятно скоротать, когда час едешь из одного конца Москвы в другой», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечая, что в Москве постоянно проживает 2 миллиона мусульман и ещё столько же приезжают в столицу с деловыми или туристическими целями, в мэрии изучают в будущем возможность создания и вагонов-мечетей.