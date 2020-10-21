Лопаты для русских

21.10.2020, 16:50, Разное

Снижение числа мигрантов в Москве изменит рынок труда.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин пояснил о сокращении числа трудовых мигрантов в Москве на 40%. Об оттоке рабочей силы из-за пандемии и кризиса Собянин говорил и раньше, в прошлую пятницу он предупредил, что снижение числа мигрантов может привести к трудностям зимой. Мэр отметил, что проблема с занятостью в коммунальной сфере сейчас решается путем привлечения на работу жителей регионов. Корреспондент «Новой» поговорила с муниципальными депутатами о том, как снижение трудовых мигрантов повлияло на работу служб ЖКХ, и попросила экспертов прокомментировать, как много мигрантов покинуло Москву в действительности.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

«Москвичи». Фотопроект «Новой»

В сентябре к члену Совета депутатов Черемушек Юлии Щербаковой обратились собственники нескольких многоквартирных домов с жалобами на ухудшение содержания подъездов и дворов. По словам Щербаковой, в скором времени выяснилось, что штат сотрудников в местном ГБУ «Жилищник», которое занимается обслуживанием домов, значительно сократился, «примерно на 40%».

Эту же цифру называл и мэр Москвы, когда говорил о сокращении числа мигрантов в столице.

Схожая ситуация произошла и в другом районе Москвы, Якиманке.

— Такого падения предложения на рынке труда мы, конечно, не фиксируем. Тех же дворников осталось почти такое же количество, больше чем на 15% оно не снизилось. В то же время значительно изменилось число уборщиц, также работающих на ГБУ «Жилищник». Заметно, что их становится меньше: подъезды стали убирать гораздо хуже, — рассказывает «Новой газете» глава округа Якиманка Андрей Морев.

Фото: Виталий Кавтарадзе, для «Новой газеты»

Кроме того, сокращение сотрудников «Жилищника» серьезно отразилось на условиях труда оставшихся рабочих. По словам Морева, из дворников буквально «выжимают все соки»: заставляют больше работать, сильно снижают зарплаты вплоть до 15 тысяч рублей, недоплачивают премии.

Также к сотрудникам муниципальных служб применяют жесткие системы штрафов. При этом в самом «Жилищнике» проблемы отрицают, говорит мундеп. О привлечении к работе жителей регионов он тоже ничего не слышал.

— Менее месяца назад Совет депутатов заслушивал отчет сотрудников ГБУ «Жилищник». Официально они говорят, что все хорошо и штат укомплектован. При этом оценить, насколько он укомплектован живыми людьми, а не мертвыми душами, достаточно сложно, — рассказывает Морев.

Выяснить, насколько изменилось количество работников и условия их труда, пыталась и Юлия Щербакова, для этого в конце сентября она отправила запрос в «Жилищник» с вопросом о численности штата в августе и в начале октября, а также о зарплате дворников и уборщиц в эти же месяцы.

Через неделю пришел ответ, в котором руководство учреждения называло количество сотрудников, необходимое летом и зимой, а на другие вопросы не отвечало, ссылаясь на Федеральный закон «О персональных данных».

Несмотря на то что учреждение отделалось отпиской, гражданка уверена: условия труда рабочих значительно изменились, что привело к увольнениям.

Однако помимо общего снижения количества мигрантов в Москве Щербакова называет возможной причиной также личные инициативы местного руководства.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Летом в ГБУ «Жилищник района Черемушки» пришла новая директор Татьяна Иванова, которая ведет очень странную политику: пока все стараются людей удержать, потому что кто-то из мигрантов действительно уехал на родину, у нас все наоборот. В августе и сентябре сотрудникам служб ЖКХ срезали премиальную часть [зарплаты], не выплачивали деньги, когда они работали по совместительству. В итоге часть сотрудников перешли работать в другие районы, — говорит Щербакова.

При этом прямо повлиять на ситуацию муниципальным депутатам не всегда просто. По словам Щербаковой, в Москве муниципалитеты практически лишены полномочий, а все исполнительные функции переданы в управу. Их курирует префектура, а исполняет все работы ГБУ «Жилищник».

— Там, где есть какие-то взаимоотношения, простые вопросы решаются по звонку. Однако если руководство дистанцируется и не хочет никак взаимодействовать [с жителями], единственный рычаг давления — это публичность. Кроме того, если говорить о такой проблеме, как нехватка людей, мы же не можем просто найти им персонал, — говорит депутат.

«Не доехали»

Эксперты тем временем называют сокращение количества мигрантов на 40% сильно завышенным. Как рассказывает ведущий сотрудник РАНХиГС Юлия Флоринская, если судить по опубликованной статистике, такого снижения нет.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— О снижении на 40% не говорит ни статистика оформленных документов (патентов и разрешений на работу), ни число людей, поставленных на миграционный учет. [В городе может недоставать] 15–20% мигрантов — не приехали те, кто должен был приехать летом, — говорит Флоринская.

Как объясняет председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов, на миграционный поток повлияли закрытые в пандемию границы — в результате иностранные граждане просто не смогли въехать в Россию так массово, как въезжали раньше.

— Закрытие границ 15 марта оказалось очень неудобным для мигрантов, потому что в это время многие из них приезжали в Россию на сезонные работы и оставались в стране до ноября или даже до Нового года. Этот фактор сразу сократил количество мигрантов. Тем временем другие продолжили понемногу уезжать, — рассказывает председатель профсоюза.

При этом, утверждает Каримов, в пандемию мигранты покидали Россию в меньшем количестве, чем обычно.

Причина в том, что многие иностранцы даже если и могли вернуться на родину, этого не делали, потому что боялись не въехать обратно.

В итоге уменьшение числа рабочей силы уже испытали на себе отрасли, которые используют труд мигрантов, приезжающих в Россию на несколько месяцев.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

— Нехватка мигрантов отразилась на сельскохозяйственных работах, в сфере строительства, в том числе частного. Не приехала часть работников, занятых в домохозяйствах. Однако здесь надо учитывать, что из-за падения доходов потребность в них также снизилась. Кроме того, во время самоизоляции не все готовы приглашать чужих людей работать к себе домой, — продолжает Флоринская.

Среди других пострадавших сфер может оказаться и строительство. По данным председателя Профсоюза трудящихся-мигрантов, сейчас некоторые строительные компании пытаются договориться о ввозе жителей Узбекистана. Мэр Москвы также говорил о том, что на столичных стройках из-за пандемии «недостает десятков тысяч рабочих».

Однако Флоринская отмечает, что из-за сжатия рынка скорее всего тем же строительным компаниям отчасти удастся восполнить дефицит.

Несмотря на то что сокращение количества мигрантов в столице все же произошло, эксперты уверены, что работа муниципальных служб не пострадает.

По словам Флоринской, в той же сфере ЖКХ работают иностранные граждане, которые пребывают в РФ круглогодично. Кроме того, в случае усиления противоэпидемиологических мер в сферу жилищно-коммунальных услуг смогут прийти работники, трудоустроенные в гостиницах или общепите.

Каримов также говорит о том, что в грядущую зиму проблемы будут иметь более локальный характер, хоть он и убежден, что сфере ЖКХ в Москве все же будет нанесен урон. Однако, по его мнению, компенсировать потери смогут внутренние мигранты, ведь «у власти достаточно ресурсов, чтобы дать лопаты кому-то, кроме иностранных дворников».

Примерно о таком же развитии событий говорил и Сергей Собянин.

При этом план мэра может вызвать несколько вопросов — в частности, к условиям труда, на который готовы идти иностранцы.

— Первая проблема — это жилье, вторая — зарплата. Дворники работают от зари до зари и получают 25 тысяч летом, чуть больше — зимой. Это противоречит трудовому законодательству. Город не может пригласить внутренних мигрантов в условия, где их будут эксплуатировать с той же степенью интенсивности, что и иностранных граждан, — заключает Ренат Каримов.

Несмотря на то что Юлия Флоринская тоже считает, что жить в условиях, в которых обычно живут внешние мигранты, готовы далеко не все, она уверена, что пандемия как раз и хороша тем, что позволяет найти ответы на «вечные вопросы»:

— В обществе бытует представление, что иностранцы занимают рабочие места, которые могли бы занять внутренние мигранты или местные жители. Люди жалуются, что мигранты отнимают их рабочие места. Нынешние условия дают возможность проверить эти заявления на практике, — говорит эксперт.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»