 

В рухнувшем под Вологдой вертолете не нашли тел погибших

21.10.2020, 16:48, Новости дня

В упавшем под Вологдой вертолете не нашли тела погибших, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

«Поиски продолжаются, тел в вертолете не обнаружено», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Вертолет достали из реки, в которую он рухнул, его планируется направить на другой берег и передать следственным органам. Воздушное судно для переправки погрузят на понтон. В пресс-службе ведомства пояснили, что поисковые работы на реке Сухона продолжатся до наступления темноты.

Во вторник МЧС получило сообщение о падении вертолета возле населенного пункта Богородское в Татарстане. После катастрофы Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

СМИ сообщили, что в результате ЧП погиб руководитель резиденции Деда Мороза Олег Васильев. Эту информацию подтвердил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. После крушения возбуждено уголовное дело.



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