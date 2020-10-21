Стало известно о связи захватившего заложников в Зугдиди с партией Саакашвили

21.10.2020, 16:48, Новости дня

Родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, сообщил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Требования преступника озвучивает (один из заложников) по имени Ираклий Кварацхелия, являющийся фанатом Саакашвили. То есть требования озвучиваются «Национальным движением», – сказал родственник заложника телекомпании «Маэстро».

Кроме того, отметил он, подозрительным является и то, что требования преступника – 500 тыс. долларов, вертолет и отвод от банка спецназа МВД Грузии – передает просаакашвилевский телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»).

Согласно телеканалу «Мтавари», преступник начнет вскоре расстреливать заложников, если его требования не будут выполнены.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что несколько преступников, вооруженных автоматами и гранатами, ворвались в здание филиала «Банка Грузии» в Зугдиди и взяли заложников.

Позже в МВД Грузии сообщили только об одном преступнике, который потребовал 500 тыс. долларов. Ведомство возбудило дело по факту захвата заложников. Сам преступник заявил, что у правоохранителей есть два часа, чтобы предоставить всю сумму.