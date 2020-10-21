Пашинян пообещал легализовать однополые браки, если ЕС признает Карабах частью Армении

21.10.2020, 16:37, Разное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на внеочередном собрании парламента Армении объявил о том, что его страна готова легализовать однополые браки, если страны ЕС признают Нагорный Карабах частью Армении.

«Армения, безусловно, является частью Европы и поэтому мы готовы принять все европейские ценности. Однако, европейские страны так же должны показать свою приверженность безопасности нашего государства», — заявил глава правительства Армении.

Политика поддержали другие партии из правящей коалиции «Мой шаг». Так глава партии «Миссия», которая входит в правящий альянс с партией Пашиняна, Манук Сукиасян высказал мысль о том, что страны ЕС просто обязаны признать Нагорный Карабах частью Армении так как это даст возможность ЛГБТ-парам Карабаха узаконить свои отношения: «Азербайджан не признает однополые браки, а Армения вскоре признает. Соответственно, признание Нагорного Карабаха частью Армении пойдет на пользу гомосексуалистам данного региона».

Ранее, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о том, что из-за тяжелого положения на фронте, вооруженные силы страны приняли решение начать привлекать трансгендеров в ряды армейских подразделений аргументировав это тем, что «трансгендеры Армении представляют собой один из самых патриотичных слоев населения», добавив что «война в Карабахе — это война демократичной, прогрессивной и толерантной Армении против деспотичного, консервативного и гомофобного Азербайджана».