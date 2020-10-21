В РФ начали принимать предзаказы на новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro

21.10.2020, 16:30, Новости дня

Новые мобильные гаджеты «яблочной» компании на iPhone 12 и iPhone 12 Pro добрались, наконец, и до Российской Федерации. Отечественные ритейлеры дали старт предзаказам на данные модели смартфонов.

Как и предсказывали эксперты, цены стартуют с 79 990 рублей. В двенадцатой линейке смартфоном Apple есть еще две модели, но он и попадут на полки российских магазинов чуть позже, обещают представители компании-производителя.

А 23 октября с восьми утра начнутся непосредственные розничные продажи, говорят в торговых сетях. Кстати, модель 12 Pro будет дороже iPhone 12 ровно на 20 тысяч рублей. В данный момент наибольшая интрига возникает вокруг стоимости в РФ версии iPhone 12 mini. Напомним, что все модели данной линейки продаются без гарнитур и зарядных устройств.